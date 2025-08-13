Addio al maestro della Banda di Cerro, Renato Leone

Cerro Maggiore ha detto addio a Renato Leone, per quasi 20 anni maestro di musica alle scuole della città e direttore della banda cittadina.

Nato nel 1941 a Milano, Leone è stato per due mandati vicensindaco e assessore a Calco in provincia di Lecco: tantissimi lo ricordano a Cerro per il suo lavoro nel mondo della musica. A volerlo ricordare anche i componenti della banda:

"Un saluto e un grazie, ciao Maestro Leone. Sei arrivato a Cerro come maestro di musica alle scuole medie e tanto hai seminato e lasciato. Dal 1972 al 1991 hai diretto la nostra Banda, con passione ci hai fatto crescere musicalmente e con Sergio Sciuccati, storico Presidente avete avuto la lungimiranza e la caparbietà di creare una scuola di musica, oggi civica. L'anno prossimo festeggeremo 120 anni di fondazione e non sarai con noi, ma sii orgoglioso con noi del traguardo raggiunto, è anche grazie a Te. Con affetto, la Banda di Cerro Maggiore".