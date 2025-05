Addio ad Eugenio Castoldi, ex presidente della cooperativa edificatrice Bell'unione

Il 12 maggio 2025 è deceduto all’età di novantadue anni Eugenio Castoldi, Presidente della Cooperativa Edificatrice Bell’Unione di Canegrate dal 1970 al 1977 e del Circolo Bell’Unione dal 1984 al 2012, consigliere della Cooperativa fino al 2015.

Ci lascia un grande Cooperatore, un uomo onesto e solidale ma, soprattutto, un amico. La Cooperativa gli ha dedicato una sala presso l’attuale Circolo Bell’Unione. "Vogliamo ricordarlo con le sue parole", fanno sapere dalla cooperativa:

“Sono entrato in questo mondo a 19 anni, e ho conosciuto il vero valore della cooperazione. Sono convinto, ancora oggi, di essermi impegnato nel Bell’Unione perché avevo già dentro di me una visione chiara di cosa volesse dire ‘operare insieme’. Sapevo come funzionavano gli acquisti e le vendite, perché lavoravo alla Cooperativa Avanti, prima come salumiere, poi come capo negozio. Dopo il punto vendita canegratese, sono andato in parecchi negozi della Coop. Dopo la pensione ho continuato per qualche anno a collaborare col punto vendita di Cerro Maggiore. Quando andavano in ferie i banconieri del Circolo, li sostituivamo noi consiglieri. Avere nel cuore la cooperazione vuol dire molto, altrimenti non le avrei regalato tutto quel tempo, sottraendolo alla famiglia”.