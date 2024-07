Addio a nonna Luisa: ci lascia a 108 anni

Fra quattro giorni, il 22 luglio, avrebbe compiuto 109 anni.

Nonna Luisa Xausa

Pregnana e la sua comunità dicono addio alla decana del paese, la signora Luisa Xausa: aveva 108 anni, e fra quattro giorni avrebbe festeggiato i 109.

Decana di Pregnana

Nonna Luisa ha vissuto a pieno ogni anno della sua vita, accompagnata sempre da una mente lucida e mantenuta attiva grazie alle cure di figli, nipoti e bisnipoti.

Nata a Lusiana in provincia di Vicenza, la signora Luisa ha vissuto anche a Carcare in Liguria prima di giungere a Pregnana nel 1998 quando divenne vedova. Ricamatrice, diplomata in «cucito e confezioni», la sua mamma era Maestra alle scuole elementari, mentre il papà impiegato comunale. La sua è una grande famiglia: alle tre figlie si sono aggiunti sei nipoti, da loro sono nati 8 bisnipoti, ed ora ci sono anche tre trisnipoti. Nonna Luisa, dopo un periodo in ospedale alcune settimane fa, ha fatto rientro a casa. Questa notte la morte, circondata dall'affetto dei suoi familiari.

I funerali al paesello

I funerali si terranno sabato, non a Pregnana ma al paese di Bormida, fra Liguria e Piemonte, dove riposa anche il marito Battista Pistone.