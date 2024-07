A fuoco un immobile dismesso, sul posto cinque mezzi dei pompieri

Incendio a Pregnana Milanese, massiccio dispiegamento di forze per spegnere il fuoco.

A fuoco un edificio abbandonato in via 4 Novembre

Le fiamme sono divampate intorno alle 19.20 di oggi, mercoledì 17 luglio, in via 4 Novembre angolo via Villoresi/via Roma, all'interno di uno stabile da tempo abbandonato appartenente a una vasta proprietà. I primi ad accorgersi dell'incendio sono stati gli agenti della Polizia Locale cittadina, di passaggio casualmente nella via durante un servizio di pattugliamento. I vigili pregnanesi hanno notato uscire dalla finestra del primo piano del fumo, poi tramutatosi in fiamme.

I pompieri sono intervenuti con cinque mezzi

Le operazioni di spegnimento, che hanno visto impegnate cinque squadre dei Vigili del fuoco, sono in fase di conclusione. I pompieri sono al lavoro anche per verificare eventuali pericoli. Al momento non risultano feriti. Sul posto anche due pattuglie della Polizia Locale.