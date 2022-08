Addio a Lucia Bruno Parola, presidente della storica fonderia

Addio a 94 anni a Lucia Bruno, storica presidente della Fonderia Parola & Luraghi spa, scomparsa nella sua Magenta.

Addio a Lucia Bruno Parola

Un pezzo di Magenta, di quella del fare, ma anche dell’ascolto e dell’attenzione agli altri, dell’impegno per la Comunità, se ne è andata. Lucia Bruno, 94 anni, presidente della storica azienda fondata nel 1921 dal suocero Riccardo Parola e da Santino Luraghi, la Fonderia Parola & Luraghi spa, è spirata nella sua casa magentina, nella notte del 9 agosto.

Una donna che poteva vantarsi di aver lavorato per 80 anni, da quando, quattordicenne, iniziò come impiegata in un’azienda del territorio, fino al prendere le redini della Fonderia, insieme al socio Alessandro Luraghi nel 1969 alla

morte del marito Mario Parola, in seguito ad un incidente automobilistico.

I funerali si svolgeranno giovedì

Nella sua lunga vita è stata circondata dalla stima di tutti, sin dagli anni ’70 quando, unica donna, sedeva nelle riunioni dell’Associazione Fonderie o di Assolombarda. Era amata e rispettata anche da tutti i dipendenti che si sono succeduti a lavorare nello stabilimento di via Dante e poi anche in quello di Cerano.

I funerali si svolgeranno domani alle 10,30 nella Basilica di S.Martino a Magenta, poi, dopo la cremazione, la salma sarà tumulata nella cappella di famiglia al cimitero di Magenta.