Addio a Giordano, ex Citterio e cuoco del Laghetto Verde

Silenzio, commozione, incredulità, la comunità di Cornaredo, venerdì 25 ottobre ha accolto la notizia della scomparsa di Urbano Scolari, detto Giordano, venuto a mancare all’affetto della moglie Marisa, del figlio Christian, della nuora Anna e dei suoi cari all’età di 83 anni.

Giordano Scolari

La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente i familiari e gli amici, in modo particolare quelli del Laghetto Verde di Pregnana, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di tutti coloro che l’hanno conosciuto.

Ex Citterio

Eccellente norcino, aveva lavorato nello storico salumificio Citterio di Rho, dopo la pensione con molti ex colleghi, aveva iniziato a frequentare il Laghetto Verde, dove ha potuto sviluppare la sua passione per la cucina divenendo il cuoco di riferimento della struttura fino a poche settimane fa. Quando mettevano nella bacheca l’avviso che “Giordano” cucinava: il risotto, la trippa, cassuoela o i bruscitt, con il passa parola erano in molti che prenotavano anche per gli amici. Sono stati trent'anni straordinari di amicizia e preparare piatti della tradizione lombarda era diventato per lui un impegno sociale. Nessuno dei tanti amici avrebbe mai immaginato che questo giorno sarebbe arrivato così all'improvviso e che sarebbero stati qui a ricordare insieme la bella persona che era, il suo coraggio e la sua determinazione, il suo entusiasmo, la sua forza, la sua grinta e la sua allegria. Infine, la sua generosità e il suo altruismo, come quella della gente comune presente nella chiesa per tributargli l'ultimo saluto.

"Un amico che non si dimentica"

Giuseppe Parini, collega alla Citterio e successivamente condivideva con lui la passione per la cucina lo ricorda cosi: “Un amico come Giordano non si dimentica: si ricorda tutti i giorni a tutte le ore, perché sono quelli come lui a rendere bella l'amicizia. Un amico come lui è per sempre. Non ti dimenticheremo mai. Grazie Giordano”.

I funerali si sono svolti lunedì 28 ottobre, officiati dal parroco don Danilo Dorini, nella chiesa parrocchiale Giacomo e Filippo di Cornaredo.

Jimmy Pessina