Una nuova strada per i camion per raggiungere la cava di Bareggio

Una nuova strada di collegamento con la cava di Bareggio che tagli fuori i mezzi pesanti dai centri abitati di Bareggio, Cornaredo e Cusago secondo quanto contenuto nel nuovo Piano Cave. Questa la speranza dei sindaci e dei cittadini dei comuni coinvolti.

La settimana scorsa si è tenuto un incontro tra i sindaci Linda Colombo (Bareggio), Corrado D’Urbano (Cornaredo) e Gianmarco Reina (Cusago) in cui sono state condivise ed esaminate le tre proposte alternative presentate dalla Cava di Bareggio.

“Quella che abbiamo ritenuto migliore – affermano i tre sindaci – è la soluzione che parte dalla SP114 Baggio-Castelletto poco dopo l’uscita della tangenziale, percorre alcuni sedimi già esistenti di strade agricole e si ricollega alla via Cusago a Bareggio. In questo modo, i camion che devono raggiungere la cava non dovrebbero più attraversare gli abitati dei paesi, andando così a ridurre notevolmente l’impatto ambientale e viabilistico e i disagi per i cittadini”.