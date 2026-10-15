Addio a Ezio Rossi, vicesindaco di Ozzero

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Una triste notizia ha colpito la comunità di Ozzero: la scomparsa del vicesindaco Ezio Rossi, classe 1947. Aveva 79 anni era diventato vicesindaco da pochi mesi al posto Guglielmo Villani, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Milano ed ex sindaco di Ozzero. I funerali si svolgeranno sabato 17 Ottobre alle 10 nella Parrocchia di San Siro.

Vicesindaco da giugno 2026

Da sempre impegnato in diverse associazioni, vicino al volontariato sociale, ha contribuito alla formazione del Gruppo Tutti per Ozzero. Già eletto Consigliere Comunale nel 2019 con l’amministrazione Villani, rieletto nel 2024, viene nominato vicesindaco nel giugno del 2026.

Nel suo ruolo di amministratore pubblico si è distinto per la passione con cui ha affrontato gli impegni istituzionali e la costante attenzione alle esigenze della comunità.

“Persona puntigliosa e precisa, attenta ad ogni dettaglio, ha sempre agito con scrupolo e senso di responsabilità, persona propositiva, sempre pronta a suggerire nuove idee, a individuare soluzioni e a promuovere iniziative concrete. La sua disponibilità al dialogo e la volontà di mettersi al servizio degli altri ne hanno fatto un interlocutore sempre presente e affidabile. L’età non ha affievolito il suo entusiasmo, la curiosità e la voglia di fare: qualità che hanno testimoniato una passione autentica per la vita pubblica e un forte senso del dovere” così descrive e lo commemora il sindaco Pietro Invernizzi a nome di tutta l’Amministrazione comunale.

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