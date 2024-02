Ad Albairate grande partecipazione all’assemblea pubblica No Tang

Il comitato No Tangenziale non si arrende e dopo la decisione del Tar di rinviare il loro ricorso a Roma per competenza territoriale essendo l’opera di portata strategica nazionale, annunciano che ricorreranno anche al Tar del Lazio. Per ora solo la tratta C Ozzero-Albairate, 170 milioni di euro per 7 chilometri.

Cassinetta per ora esclusa

Ma l’ultima assemblea del comitato, ieri sera giovedì 8 febbraio 2024, ad Albairate ha reso plasticamente quello che è un addio involontario alle battaglie. Cioè quello di Cassinetta di Lugagnano. Il fatto che l’opera per la quale potranno partire i cantieri è prevista ora nella sola tratta Albairate - Ozzero esclude il fatto che Cassinetta e il sindaco Domenico Finiguerra possano supportare le nuove cause in Tribunale. La strada su cui si dibatte ora non tocca Cassinetta. Rimane quindi solo Albairate a potersi schierare insieme ai comitati. Uno stato di fatto che però non fa abbandonare l’idea ad Agnese Guerreschi, anima del Comitato No tangenziale, che infatti giovedì sera è riuscita a riunire più di cento persone nella piccola sala consiliare di Albairate.

Un progetto esecutivo penalizzante