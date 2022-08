Acqua negli appartamenti, arrivano i Vigili del Fuoco

Intervento d'urgenza dei Vigili del Fuoco ad Arese dove a causa di una grossa perdita d'acqua alcuni appartamenti di un condominio hanno subito pesanti infiltrazioni

L'intervento dei Vigili del Fuoco

L'allarme è scattato da Arese, in particolare da un condominio di via Mattei, intorno alle 11.30. Ad intervenire sono stati i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno dopo la segnalazione di una perdita d'acqua. Arrivati al condominio, in effetti, i pompieri hanno appurato l'esistenza di una grossa perdita d acqua che ha provocato infiltrazioni in alcuni appartamenti: dopo gli accertamenti del caso sono stati allertati gli enti preposti (gestione condominio e pronto intervento idraulico)