Accordo triennale fra Parrocchia e Comune per l'oratorio feriale

La collaborazione

Sottoscritta la convenzione fra i due enti

Una convenzione per valorizzare il ruolo educativo e sociale della Parrocchia e regolare i rapporti, anche dal punto di vista economico, per quanto riguarda gli oratori estivi e le attività di aiuto allo studio: il documento sottoscritto ha validità triennale e impegna il Comune a versare alla Parrocchia un contributo annuo di 15.000 euro per le attività oratoriane estive e 100 euro per ogni bambino frequentante il doposcuola.