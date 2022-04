Ex aree industriali: rimossi oltre 10mila metri quadrati di amianto

Bonifica ambientale

Il pericoloso materiale si trovava sopra i tetti di tre diversi edifici industriali a Bareggio.

Importante intervento a livello ambientale e a tutela della salute a Bareggio grazie alla rimozione delle coperture in amianto su tre diversi edifici.

La rimozione continua all'ex Cartiera

Il recupero delle aree dismesse inizia dalla rimozione dell’amianto. Mentre si sono già conclusi gli interventi in via Vigevano e all’ex Sapla, gli operai sono stanno ultimando i lavori all’ex Alma: in tutto, sono oltre 10mila i metri quadrati di amianto già rimossi o in fase di rimozione.