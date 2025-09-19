Con settembre si arricchisce l’offerta di operatori attivi in Città nell’ambito dell’accompagnamento sociale; a seguito del procedimento partito da un avviso pubblico lanciato mesi fa dal Comune, è stata firmata nei giorni scorsi una convenzione che autorizza la società UGO pnp, con sede a Milano, a operare a Legnano.

Accompagnamento sociale: al via il potenziamento del servizio

«Quello dell’accompagnamento e dell’affiancamento di persone con difficoltà a muoversi autonomamente verso strutture, in particolare sociali, sanitarie e socio/sanitarie, è un bisogno avvertito dai nostri cittadini -sottolinea Anna Pavan, assessore al Benessere e Sicurezza sociale, e per questo abbiamo voluto potenziare un servizio che può già contare sulla preziosa attività dei volontari Auser e Uildm, mentre la cooperativa il Grappolo svolge, a seguito di appalto, i trasporti di persone con disabilità presso i CSE Fiorellone e don Gnocchi. Con questo nuovo operatore il servizio si arricchisce rivolgendosi anche a un’utenza non abituale, ossia a chiunque abbia un’esigenza di accompagnamento da soddisfare, e non necessariamente sanitario».

Attività a pagamento

A differenza delle attività dei volontari che sono gratuite per l’utente, questa sarà a pagamento (al pari di quelle disponibili a cura di Croce Rossa e Croce Bianca o di agenzie private), salvo rimborso nel caso ricorrano le condizioni di bisogno. Da ricordare che il rapporto economico del servizio non sarà mediato dal Comune, ma avverrà tra operatore e utente, che potrà accedere autonomamente al servizio attraverso la piattaforma https://hellougo.com/ , dove sarà possibile anche calcolare il preventivo del servizio richiesto.

Sì è comunque prevista una sperimentazione (della durata due anni) proprio per comprendere l’utilità e il gradimento del servizio.