Sono passati quasi dieci anni dalla prima segnalazione a RFI. La stazione di Vittuone–Arluno è ancora inaccessibile: 26 gradini senza alternative, nessun ascensore, nessun percorso per chi non può camminare senza difficoltà. Non è una dimenticanza: è una scelta di priorità che MAPPAMI intende rimettere in discussione.

Accessibilità della stazione Vittuone-Arluno, giovedì il presidio informativo di MAPPAMI

Il comitato civico MAPPAMI, nato nel dicembre 2025 e oggi strutturato come tavolo di lavoro con cittadini e associazioni, ha percorso in sei mesi un cammino istituzionale preciso. Dalla documentazione sul campo dei disservizi, raccolta con sopralluogo diretto e con un sistema di segnalazione via QR code attivo in stazione, alla segnalazione formale da parte dei Comuni di Vittuone e Arluno a RFI, fino all’interrogazione regionale in Consiglio Lombardia (Lisa Noja, gennaio 2026) e all’interrogazione parlamentare al Senato depositata dal Senatore Ivan Scalfarotto il 12 marzo 2026.

La risposta della Regione è arrivata a febbraio: i lavori sono collocati in un orizzonte successivo al 2029, senza finanziamenti stanziati né cronoprogramma vincolante. Per MAPPAMI, questa risposta non chiude il dossier, lo apre.

Le parole del coordinatore

“Nove anni di indicazioni senza cantieri sono nove anni di persone escluse dalla mobilità – dichiara Mauro Foieni, coordinatore dell’iniziativa – Il nostro obiettivo non è protestare: è ottenere un cronoprogramma vincolante da RFI. Ogni segnalazione che raccogliamo rafforza questa richiesta con dati reali.”

Il 18 maggio, nella Sala Consiglio del Comune di Vittuone, si è tenuto il primo tavolo istituzionale allargato: insieme a MAPPAMI, la Direzione Nazionale UILDM, la Consigliera Regionale Lisa Noja e il Senatore Ivan Scalfarotto. L’incontro ha avviato un percorso condiviso: mentre si attende la risposta del Ministero all’interrogazione parlamentare, il comitato continua a raccogliere segnalazioni per rafforzare il dossier tecnico.

Il presidio in stazione

Giovedì 18 giugno dalle 17:00 alle 19:00, MAPPAMI sarà in stazione per un presidio informativo, per raccogliere le ultime testimonianze prima dell’invio definitivo.