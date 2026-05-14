Accessibilità alla stazione e diritto alla mobilità, se ne parla a Vittuone

Accessibilità e diritto alla mobilità dei cittadini. Questi i due temi dell’incontro che si terrà lunedì 18 maggio alle 18 nella sala del Consiglio del Comune di Vittuone sulla situazione della stazione di Vittuone-Arluno (linea S6).

L’incontro è promosso e moderato da Mauro Foieni, promotore del progetto Mappami per l’accessibilità della stazione di Vittuone-Arluno.

Parteciperanno al tavolo Laura Bonfadini, sindaca di Vittuone; Ivan Scalfarotto, Senatore della Repubblica, firmatario dell’interrogazione al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 4-02850 (12 marzo 2026); Lisa Noja, Consigliera Regionale, prima firmataria dell’interrogazione ITR 2994 (14 gennaio 2026); Michela Grande, Tesoriera della Direzione Nazionale UILDM e cittadina in carrozzina, portatrice diretta delle criticità documentate.

“La stazione di Vittuone-Arluno è inaccessibile alle persone con disabilità e a chiunque abbia difficoltà motorie – si legge nella nota diramata dagli organizzatori – Le prime indicazioni di intervento da parte di RFI risalgono al 2017. A distanza di nove anni, nessun lavoro è stato realizzato. Nel dicembre 2025, il Comune di Vittuone ha inviato una segnalazione formale a RFI. Dopo quattro mesi di silenzio, ad aprile 2026 la Direzione Diritti degli Utenti di RFI ha comunicato che gli interventi sono collocati in un orizzonte temporale successivo al 2029, senza finanziamenti stanziati né cronoprogramma vincolante. RFI è stata formalmente invitata a partecipare all’incontro”.