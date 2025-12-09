Acceso l’albero in piazza Marconi e inaugurato il presepe di Augusto Rosetta

Pomeriggio ricco di appuntamenti quello vissuto lunedì 8 dicembre 2025 per introdurre la città nell’atmosfera natalizia. La città di Abbiategrasso si è accesa regalando momenti inediti ed emozionanti. Il primo appuntamento ha visto grandi e piccini riunirsi in piazza Marconi per l’accensione dell’albero di Natale, anche quest’anno donato da un privato, accompagnata dalle melodie a tema eseguite dalla Banda Filarmonica e dalla partecipazione degli Amici del Palio, protagonisti del suggestivo presepe vivente.

Un presepe rimesso a nuovo

Dopo il rito dell’accensione delle luci, il festoso corteo si è spostato in corso San Pietro per l’inaugurazione del presepe ideato da Augusto Rosetta, accolto con apprezzamento da parte dei presenti, quest’anno completamente rinnovato, ridipinto nei suoi personaggi grazie alla disponibilità e alla professionalità degli Amici dell’Arte e della Cultura di Abbiategrasso, gli studenti delle classi 3^ della scuola media dell’istituto Terzani guidati dal prof. Federico Fiorini, docente di Arte e Immagine.

Una festa che riunisce la comunità

“Si è tenuta l’inaugurazione del 30esimo Presepe di Augusto Rosetta, in Corso San Pietro nel cortiletto dello Studio Dentistico Orthok11 dove si è vista la partecipazione di molta gente, un evento molto sentito e partecipato – ha affermato Tiziano Perversi presidente dell’Associazione Amici del Palio – Voglio ringraziare tutti coloro che hanno permesso questo momento molti importante per la comunità, ormai una tradizione: la Polizia Locale, il corpo bandistico La Filarmonica, le Contrade che hanno messo a disposizione il personale per il presepe vivente, tutti i pittori dell’Associazione Amici dell’Arte e della Cultura le Scuole C. Correnti che hanno rinnovato le statue, lo Studio Dentistico Orthok11, Buffetti, Verde Amaga, la Ditta Simone Tacchini, Don Diego che ha dato la Benedizione al Presepe, il sindaco Cesare Nai, e i rappresentanti dell’Amministrazione, la figlia Emanuela Rosetta, i commercianti e tutti i Contradaioli che si sono offerti per allestire il Presepe”

l’Associazione del Palio di San Pietro, vi da appuntamento al 6 Gennaio 2026 per la tradizionale manifestazione in Cammino con la Stella, che chiude le festività.