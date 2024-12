Acceso l'albero di Natale a Cornaredo

Pomeriggio di festa ieri in piazza Libertà a Cornaredo dove si è tenuta l'accensione dell'albero natalizio.

Albero di Natale

Comitati genitori delle scuole dei due istituti comprensivi cornaredesi, Pro loco e numerosi cittadini hanno festeggiato insieme l'arrivo del Natale con una merenda davanti al municipio con panettone, cioccolata e the.

Accensione

Alle 17 e 30, alla presenza della giunta comunale e del rappresentante dell'azienda che ha donato albero e addobbi, l'accensione delle luminarie per dare il via alla stagione natalizia in centro a Cornaredo.