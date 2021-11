Ac Legnano: arrivano le dimissioni del ds Vito Cera

Legnano

La scelta del direttore sportivo era già stata preannunciata alla dirigenza del club

Ac Legnano: il direttore sportivo Vito Cera ha annunciato le sue dimissioni al termine della partita vittoriosa di domenica contro Ponte San Pietro.

In forza alla squadra legnanese dal giugno 2020, quando prese il posto di Matteo Mavillia, Cera ha deciso di interrompere i rapporti con il club. Non si conoscono al momento le motivazioni se non che siano personali. L'ex ds dell'Ac Legnano farà chiarezza sulla sua scelta nei prossimi giorni.

Il comunicato del presidente dei lilla, Giovanni Munafò