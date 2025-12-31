Abbiategrasso si illumina: la Fiamma Olimpica arriva in città

Non è solo un passaggio, è un invito a partecipare a un momento collettivo unico nel suo genere

La storia attraversa le strade della città del Leone. Il 15 gennaio 2026 sarà una data che resterà impressa nella memoria della comunità: la Fiamma Olimpica, simbolo universale di pace e sportività, farà tappa proprio ad Abbiategrasso. Non è solo un passaggio, è un invito a partecipare a un momento collettivo unico nel suo genere.

Il percorso della Fiamma

Il convoglio e la staffetta dei tedofori attraverseranno la città in un clima di festa: alle 12.30 partenza all’intersezione intersezione tra Via Novara e Via Galli; alle 13 arrivo all’intersezione tra Viale Sforza e Parco Gerli

Festeggiamo insieme in Piazza Cavour

Per accogliere al meglio lo spirito olimpico, il cuore della città si animerà con un programma dedicato a grandi e piccini: alle 11.30 andrà in scena lo Sspettacolo “KALINKA”, la magia del circo con la Compagnia Nando e Maila ETS. Uno show entusiasmante per iniziare l’attesa con il sorriso. Le eccellenze sportive in piazza saranno presenti le nostre società sportive locali. Lo sport di Abbiategrasso rende omaggio al sogno olimpico. Alle 12.45 l’esibizione della Banda Filarmonica per accompagnare il momento clou del passaggio.

L’Amministrazione Invita tutti i cittadini, le scuole e le associazioni a scendere in strada (nel rispetto delle indicazioni di sicurezza) per salutare i tedofori e sventolare il tricolore, per mostrare al mondo il calore e l’orgoglio della città di Abbiategrasso.