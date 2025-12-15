Abbiategrasso saluta un pezzo di storia milanese

Nel giorno di San Lucia , sabato 13 dicembre 2025, Abbiategrasso ha partecipato attivamente e con intensa commozione al saluto per la dismissione della storica stazione di Milano-Porta Genova, inaugurate il 17 gennaio del 1870. Nella mattinata la città ha voluto esserci a questo appuntamento con la storia, dopo 155 anni di attività. Da oggi, lunedì 15 dicembre 2025, il Mortara -Milano farà capolinea a Rogoredo.

Il saluto dei pendolari

Una folla festante, composta da pendolari, cittadini e famiglie, si è radunata per assistere al passaggio dell’ultimo convoglio in partenza dalla stazione milanese e qualcuno ha anche aggiunto ironicamente: “E’ strano vedere un treno, non tecnologico, arrivare e ripartire in orario”.

Il momento è stato particolarmente carico di emozione e nostalgia per i numerosi pendolari abbiatensi presenti sulle banchine della stazione ad aspettare il passaggio del treno una decina minuti prima di mezzogiorno. Per decenni, la stazione di Porta Genova è stata un punto di riferimento fondamentale, associata ai ricordi di una vita legati a percorsi di studio, a ragioni di lavoro, e a piacevoli momenti di svago e vita milanese. Proiettava gli abitanti dell’hinterland milanese nel cuore del capoluogo lombardo.

Fascino storico

Ad accrescere l’interesse e il valore simbolico dell’evento, è stata la presenza di una locomotiva d’epoca. Per celebrare un ultimo saluto allo storico impianto, Fondazione FS in collaborazione con FS Treni Turistici Italiani e con il supporto dell’Assessorato ai Trasporti della Regione Lombardia organizza un treno d’epoca composto da carrozze Centoporte degli anni ’30 e Corbellini degli anni ’50, trainato da locomotive a vapore in doppia trazione asimmetrica. Il mezzo ha catalizzato l’attenzione e la curiosità di molti bambini, affascinati da questo pezzo di storia ferroviaria. A testimonianza del suo valore storico, la locomotiva “da museo” non verrà dispersa, ma lasciata in esposizione permanente negli spazi dell’ormai ex stazione di Porta Genova, un gesto che intende preservare la memoria del luogo.