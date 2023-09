Abbiategrasso: il Consiglio sostiene il popolo armeno dell'Artsakh

Il Consiglio Comunale di Abbiategrasso mercoledì sera 6 settembre 2023 ha approvato all'unanimità una mozione di solidarietà al popolo armeno dell'Artsakh e di condanna del blocco del corridoio di Lachin.

"Questa mozione rappresenta un forte impegno da parte della nostra comunità per affrontare le tragiche conseguenze umanitarie provocate da questa situazione critica, come il conflitto in corso nel Nagorno-Karabakh. - spiega il presidente del Consiglio Francesco Bottene - Nella mozione, il Consiglio Comunale esprime la sua profonda preoccupazione per le drammatiche conseguenze umanitarie scaturite dal blocco del corridoio di Lachin e dal persistente conflitto nella regione. Riconosciamo la sofferenza della popolazione in questo territorio e ci uniamo alla comunità internazionale nell'affermare il nostro sostegno e la nostra solidarietà in questo momento difficile"