Abbiategrasso-Gaggiano: progetto “Bici in Comune”

Bella iniziativa che coinvolge Gaggiano e Abbiategrasso , nel progetto «Bici in Comune». Una bella proposta per valorizzare le bellezze turistiche del nostro territorio, per promuovere ed incentivare la mobilità ciclistica in sicurezza come strumento per uno stile di vita sano e attivo, oltre a favorire lo sviluppo del cicloturismo.

Iniziative in Comune

Le due Amministrazioni comunali , collegate da una pista ciclabile lungo le sponde del Naviglio, hanno unito le forze per partecipare, al bando pubblicato dal ministero dello Sport «Bici in Comune», con una dotazione finanziaria complessiva di 12,6 milioni di euro. L’avviso pubblico invita i Comuni ad associarsi per partecipare con eventi realizzati in collaborazione e aumentare il potenziale dell’offerta.

Il progetto dal titolo «Pedalando verso il futuro: iniziative per la salute e la mobilità ciclabile» ha come Comune capofila Abbiategrasso. Le due Giunte comunali hanno approvato l’atto di partenariato. Cosa prevede la collaborazione: apposita segnaletica turistica, un piano di comunicazione per promuovere le iniziative programmate e coinvolgere gli abitanti del territorio ma anche i flussi di turisti che visitato le nostre zone.

Diversi saranno gli appuntamenti organizzati per promuovere la mobilità dolce e contemporaneamente incentivare uno stile di vita sano , scoprendo bellezze incastonate in un territorio a pochi chilometri dal capoluogo lombardo, che regalare scenari originali in ogni stagione dell’anno.