Abbiategrasso: festa di Natale al centro Anffas

Grande festa di Natale sabato pomeriggio, 14 dicembre 2024, al centro Anffas-Il Melograno di Abbiategrasso, la tradizionale festa con Babbo Natale organizzata dalla struttura di Strada per Cassinetta. Per Anffas è stato un anno veramente importante, che ha segnato i 40 anni di attività per la struttura, fiore all’occhiello dell’intero territorio e l’inizio di una nuova fase.

Un pomeriggio speciale

A fare gli onori gli onori di casa i due presidenti di Anffas e della Fondazione Melograno, Massimo Simeoni ed Alberto Gelpi - ex presidente e socio onorario - , che hanno accolto il sindaco di Cesare Nai, gli assessori Valter Bertani e Roberto Albetti e la consigliera regionale Silvia Scurati. E tanta gente, famigliari e amici che si sono divertiti assieme ai ragazzi della struttura.

Un pomeriggio ricco di sorprese, un momento di socialità reso ancora più caloroso dall’arrivo di Babbo Natale che ha consegnato pacchi regalo e fatto divertire i ragazzi. Massimo Simeoni come presidente di Anffas durante il suo intervento ha sottolineato l’importante compleanno del 40esimo anno di attività, con quanto è stato fatto e su quanto faranno dal 1 gennaio 2025 con il passaggio della gestione dei Centri alla fondazione Piatti di Varese.

Tra gli ospiti la consigliera regionale Silvia Scurati, molto vicina e sempre presenti agli eventi organizzati da Anffas.

“Ho avuto il piacere di partecipare alla tradizionale festa di Natale presso Anffas Onlus di Abbiategrasso - Fondazione "Il Melograno" Onlus – afferma - Un momento speciale di condivisione e gioia, insieme a tante persone straordinarie che ogni giorno si dedicano con amore e impegno a chi ha più bisogno. Grazie di cuore a tutti per l'accoglienza e per avermi fatto vivere un pomeriggio pieno di calore umano e sorrisi”.

“Io, come volontario storico e consigliere di fondazione il Melograno – ha detto Alberto Gelpi - ho invece ribadito quanto Anffas é viva e i lavori in corso per l efficientamento energetico e la ristrutturazione vogliono fare capire che Anffas vuole una struttura adeguata al passo coi tempi per i propri ragazzi”

Lavori di ristrutturazione

"La struttura è in fase di ristrutturazione, infatti da qualche mese sono stati avviati i lavori per riqualificare i due edifici più datati. Siamo contenti di aver ottenuto questa importante agevolazione – spiega Gelpi - Grazie al bonus, con un intervento di poco più di 1 milione di euro, riusciremo a riqualificare tutta l’ala più vecchia, inaugurata 25 anni fa. Saranno lavori di efficientamento energetico. Gli interventi si concluderanno, con infissi nuovi, pannelli fotovoltaici e impianto di condizionamento, entro la primavera prossima”.

Durante la festa, oltre agli scambi degli auguri di Natale, gli ospiti hanno assistito all'estrazione della Lotteria 2024 "Ristrutturiamo la nostra vecchia casa" - nella foto tutti i numeri vincenti - consultabili anche sulla pagina Facebook dell’associazione.