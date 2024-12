In Piazza Fontana per ricordare l’abbiatense Angelo Scaglia

Abbiategrasso non dimentica le vittime della strage di Piazza Fontana. Il 12 dicembre del 1969, alle 16:37 un potente ordigno collocato all'interno della sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura esplode distruggendo il grande ingresso a quell'ora ancora pieno di clienti, per lo più giunti da località della provincia. Lo scoppio della bomba uccide17 persone, 13 delle quali sul colpo, e ne ferisce gravemente altre 88.

L’agricoltore abbiatense

Tra le vittime dell’epoca anche l’agricoltore abbiatense Angelo Scaglia, padre di 11 figli, il più grande di 37 anni e il più piccolo appena 14enne. Quel venerdì del 12 dicembre 1969 Scaglia, conduttore della Cascina Bellotta, era andato alla Banca Nazionale dell'Agricoltura per incontrarsi con un geometra del suo paese d'origine, Dello, e sistemare alcune questioni per i suoi figli, ma non fece in tempo. Gravemente ferito dalla bomba, fu ricoverato al Policlinico di Milano, dove morì dopo una lunga agonia la sera di Natale.

Abbiategrasso era presente ieri, giovedì 12 dicembre 2024, in piazza Fontana a Milano, con una delegazione dell’Amministrazione guidata dal presidente del consiglio comunale Francesco Bottene.

Le parole del sindaco