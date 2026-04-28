Abbiategrasso ed Ellwangen: un’amicizia che fiorisce tra musica e condivisione

Il fine settimana appena trascorso ha segnato un nuovo capitolo nella storia del gemellaggio tra Abbiategrasso e la città tedesca di Ellwangen, che dura ormai da oltre trent’anni.

Delegazione cittadina

Una delegazione ufficiale composta dal sindaco Cesare Nai, insieme agli assessori Valter Bertani e Marina Baietta, si è recata in Germania per partecipare alla celebre Festa dei Fiori , consolidando un legame istituzionale e umano che unisce le due comunità dal lontano 1991.

Non si è trattato di una semplice visita di cortesia, ma di un’immersione totale in un clima di vera fratellanza . In oltre trent’anni di storia, questo gemellaggio ha saputo generare frutti concreti e preziosi, tra cui spicca lo storico scambio annuale tra i ragazzi delle rispettive scuole di musica , un ponte culturale che permette ai giovani di crescere insieme attraverso il linguaggio universale dell’arte.

Spettacolo del Giardino di Stato

Il cuore della visita è coinciso con l’attesissima apertura del Landesgartenschau (LGS) 2026, lo Spettacolo del Giardino di Stato. Il programma è iniziato con un solenne servizio ecumenico di apertura presieduto dai vescovi Dr. Klaus Krämer ed Ernst-Wilhelm Gohl, alla presenza di numerosi rappresentanti delle chiese cattoliche, evangeliche, metodiste e neo-apostoliche. Questo momento di spiritualità condivisa ha dato ufficialmente il via a una manifestazione che animerà Ellwangen per i prossimi 163 giorni, grazie all’impegno di tutti coloro che hanno lavorato duramente per rendere possibile l’evento.