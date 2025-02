Abbiategrasso: c’è l’Ok per la Consortile del sociale

Esattamente come accaduto il 20 aprile dello scorso anno, di nuovo, il Consiglio Comunale di Abbiategrasso è stato chiamato a dare parere favorevole alla costituzione dell’Azienda Consortile, che di fatto gestirà ed erogherà tutti i servizi (attualmente in capo a Assp per Abbiategrasso) che hanno a che fare con il sociale, la salute e la prevenzione a favore dei Comuni dell’Abbiatense che ne faranno parte.

Per ora solo 7 Comuni soci

Come illustrato nella seduta di ieri, mercoledì 5 febbraio 2025, dall’assessore alla partita Rosella Petrali (affiancata per la parte tecnica dalla dottoressa Alessandra Airoldi, dirigente del settore) dei 13 Comuni conteggiati nella precedente delibera, solo 7 hanno riconfermato la volontà di diventare soci fondatori della nuova azienda. Gli altri 6, che in buona parte hanno visto un avvicendamento dopo le elezioni amministrative della scorsa estate, hanno manifestato la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti, lasciando aperta la possibilità, come per altro già previsto dal regolamento, di poter subentrare in seconda battuta.

Questa mancata adesione, seppur momentanea, ha comportato la richiesta di verificare la sostenibilità del piano economico finanziario della consortile, alla luce del nuovo assetto che quindi comporta anche la riduzione del fondo di dotazione. Rassicurazioni sulla capacità di andare a reddito nell’arco del triennio sono state certificate dal consulente e comunicate attraverso i documenti prodotti in Consiglio.

Operativa da luglio

“Dopo la deliberazione da parte del Consiglio (che ha approvato il punto con 14 voti a favore e 8 astensioni) siamo pronti ad andare dal notaio per sottoscrivere l’atto di costituzione insieme agli altri 6 Comuni soci – ha spiegato Petrali- questo non vuole dire che la Consortile sarà subito operativa. Prima, infatti, devono essere preparati tutta una serie di documenti di vario genere che consentiranno la prima operatività da luglio”. “Ringrazio per il lavoro oneroso svolto l’assessore Petrali, gli Uffici e i membri della commissione che ha seguito i vari passaggi. Costituire un ente che abbia una dimensione territoriale ampia è sempre complicato – ha concluso il sindaco Cesare Nai - è chiaro che le amministrazioni uscenti non abbiano voluto impegnare le successive decidendo anche per loro, ma è altrettanto plausibile che nel giro di non molto tempo anche i Comuni dell’ambito che sono rimasti fuori una volta attestata l’operatività e la qualità dei servizi erogati dalla nuova azienda consortile vi aderiranno, senza, tra l’altro che questo passaggio debba essere nuovamente ratificato dai Consigli Comunali dei Comuni soci”.

Il prossimo passo sarà giovedì, 13 febbraio 2025, con la firma davanti al notaio per la costituzione della Consortile.