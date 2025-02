Abbiategrasso: "Campus di orientamento" all’Alessandrini

Fare una scelta il più possibile consapevole per proseguire la propria formazione dopo il conseguimento del diploma: è questo lo scopo dell’iniziativa promossa dall'istituto scolastico Alessandrini di via Einaudi ad Abbiategrasso per la mattinata di sabato 15 febbraio 2025. Dalle 9 alle 13.30 l’istituto abbiatense ospiterà la prima edizione del “Campus di Orientamento”, l’evento dedicato all’indirizzo di studi post-diploma.

Ampia offerta formativa

L’iniziativa, a ingresso libero, vedrà la partecipazione di Università, Scuole di Alta Formazione, Accademie e rappresentanti del settore militare e della difesa.

Durante la giornata, gli studenti e i visitatori potranno: esplorare l’offerta formativa e le modalità di accesso ai diversi percorsi di studio; conoscere le opportunità professionali e gli sbocchi lavorativi; confrontarsi con docenti universitari, tutor, studenti e responsabili dell’orientamento.

Le aule dell’Istituto e i corridoi ospiteranno gli stand espositivi e sarà fornita ai visitatori una mappa per agevolare il percorso tra le diverse aree tematiche.

Ricco l’elenco degli espositori, solo per citarne alcuni: l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Università degli Studi di Milano, Università di Pavia, Università Bocconi, Naba accademia delle belli arti, Humanitas university- Hunimed e molti altri.

Ci saranno anche diverse accademie: come la Civica scuola del cinema Luchino Visconti, l’Accademia/scuola del fumetto, oltre all’Esercito Italiano, l’Aeronautica Militare, Assoarma e altri rappresentanti delle forze dell’ordine.

Per informazioni e dettagli sulle modalità di adesione, è possibile contattare la prof.ssa Alessandra Belloni, referente per l’orientamento, all’indirizzo alessandra.belloni@iisalessandrini.org.