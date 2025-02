Abbiategrasso rende omaggio alle vittime delle foibe

Abbiategrasso ha celebrato il Giorno del Ricordo, questa mattina 10 febbraio2025, in memoria delle Vittime delle foibe, dell'Esodo Istriano, Fiumano, Giuliano e Dalmata. Lo ha fatto con una cerimonia al Parco di via Pianzola, organizzata da Assoarma con la partecipazione di tutte le Forze Armate, della Polizia Locale e di una nutrita rappresentanza dell’Amministrazione comunale a partire dal sindaco Cesare Nai, che ha deposto un mazzo di fiori sul masso, simbolo degli infoibati.

“Si tratta di un momento importante – ha detto il sindaco in apertura del suo discorso – per il quale ringrazio anche il Gruppo Alpini e Giancarlo Piva che ha voluto completare il monumento aggiungendo alla roccia evocativa dei luoghi carsici con il pennone del tricolore. Il 10 febbraio è una data significativa così come lo sono tutte le giornate che vanno a celebrare tragedie che mai più vorremmo rivedere. Un momento spesso sottovalutato perché non conosciuto, non studiato: da qui nasce quindi un sentito ringraziamento all’ex Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi il quale, attraverso l’istituzione del Giorno del Ricordo, portò a conoscenza di tanti italiani quanto accaduto . Dico questo per insistere sul concetto che dal passato è invece possibile imparare solo nel momento in cui determinate vicende vengono approfondite e studiate. È questo il senso dell’essere qui oggi, per fare memoria e per conoscere. ”