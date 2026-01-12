Abbiategrasso aderisce al Cude: un passo avanti per l’autonomia

Il Comune di Abbiategrasso è tra le Amministrazioni che hanno aderito alla Piattaforma Unica Nazionale informatica Cude, il sistema che permette ai titolari del contrassegno disabili di accedere liberamente alle zone a traffico limitato (Ztl) di tutti i Comuni aderenti, semplificando così gli spostamenti delle persone con disabilità su tutto il territorio nazionale.

Semplifica gli spostamenti

Il Cuede di tutti i Comuni aderenti, semplificando così gli spostamenti delle persone con disabilità su tutto il territorio nazionale. Grazie a questa adesione, il Comune di Abbiategrasso, su richiesta del titolare del contrassegno, inserisce i dati nella piattaforma Cude e consegna un codice univoco alfanumerico che consente l’accesso alla piattaforma stessa, la gestione delle targhe, il rinnovo, la sospensione e la revoca del Cude. Attraverso la piattaforma informatica Cude, gli organi di Polizia possono verificare in tempo reale le targhe attive e abilitate al transito nelle Ztl su tutto il territorio nazionale.

Si ricorda, tuttavia, che non tutti i Comuni italiani hanno ancora aderito alla Piattaforma Unica Cude. Pertanto, prima di accedere a ZTL o aree interdette al traffico, è necessario informarsi presso gli uffici competenti dell’Amministrazione di destinazione.

Questa iniziativa rappresenta un passo avanti significativo per l’inclusione e i diritti delle persone con disabilità. Il Cude rende più semplice, sicuro e dignitoso lo spostamento di chi ogni giorno affronta barriere, spesso invisibili, che limitano l’autonomia. L’obiettivo dell’Amministrazione è costruire una città realmente accessibile, dove muoversi liberamente non sia un privilegio, ma un diritto garantito. Questo risultato riflette l’impegno dell’Amministrazione e, in particolare, dell’assessore Chiara Bonomi, le cui deleghe alla Sicurezza e alla Mobilità incidono direttamente sulla qualità della vita e sull’autonomia dei cittadini con disabilità, promuovendo iniziative volte a semplificare le procedure ogni volta che sia possibile.