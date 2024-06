AbbiateArte: sesta edizione culturalmente vivace

Grande successo per AbbiateArte 2024, la rassegna artistica abbiatense dedicata ai giovani che si è svolta dal 31 maggio al 2 giugno nei sotterranei del Castello Visconteo di Abbiategrasso.

Giunta ormai alla sua sesta edizione, l’iniziativa è stata pensata e realizzata dalla Consulta Giovani, in collaborazione con l’Assessorato alle politiche giovanili, con l’obiettivo di offrire ai ragazzi del territorio, attivi nell’ambito delle espressioni artistiche, l’opportunità di mostrare la propria creatività. Non solo arte figurativa, ma anche fotografica, poetica, multimediale e musicale.

A dare via ufficialmente ad Abbiatearte è stato il vernissage, momento d’apertura che si è svolto venerdì alle 18.30 e in cui, alla presenza dell’Amministrazione comunale e della Consulta Giovani, sono stati presentati i dodici artisti partecipanti: Elia Carnaghi, Mattia Cilla, Stefano Colombo, Alessandro Di Michele, Gregorio Di Pietri, Francesco Imperatrice, Riccardo Magni, Alice Monti, Aly Saleh Omar, Laura Parini, Clara Percivaldi, Ludovica Viganò.

“Sono molto contento del lavoro della Consulta Giovani. Grazie a questo evento, i sotterranei del Castello Visconteo si riempiono per l’ennesima volta di contenuti importanti. Importanti perché i protagonisti sono giovani che si uniscono per mettere in risalto quella che è per ciascuno la propria passione. Inoltre, siamo alla sesta edizione e ciò dimostra la capacità di portare avanti un progetto in maniera chiara e continuativa” - ha sottolineato il primo cittadino Cesare Nai, ringraziando tutti per la partecipazione.