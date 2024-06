A Bià super congelatore al Golgi Centi col contributo del Rotary

Un nuovo importante risultato per la partnership tra Rotary Club Morimondo Abbazia e l’Istituto «Golgi Cenci» di corso San Martino ad Abbiategrasso: un’apparecchiatura per la crioconservazione cellulare capace di abbassare la temperatura a - 80° per la conservazione dei reperti biologici della “Banca del cervello” istituita appunto presso la Fondazione.

Il club Rotary Abbazia ha donato 10mila euro

All’acquisto del super congelatore, il Rotary Club di Morimondo ha contribuito con 10mila euro, che ha raccolto in virtù del successo della iniziativa «Historica», un grande raduno di auto d'epoca che, l'anno scorso, ha tagliato il duplice traguardo della decima edizione e dei 100 partecipanti.

«Il congelatore è uno strumento essenziale per l’attività di ricerca dell'equipe della Fondazione, che così può conservare, appunto a 80 gradi sottozero, materiali preziosissimi come le sezioni ricavate dagli espianti encefalici e le provette di sangue e plasma frutto dei prelievi sui volontari, che hanno ormai superato abbondantemente le 50 mila unità» ha spiegato il dottor Antonio Guaita, che insieme al dottor Arcaneglo Ceretti, direttore della Banca del Cervello, ha accolto la delegazione rotariana composta da Paolo Ciprandi e da Beppi Soccol per la consegna dell’assegno.

Uno strumento all’avanguardia

«Va sottolineato che questo grande deposito biologico non è utile solo per i ricercatori della “Golgi Cenci”, ma ha attirato l'interesse anche di altri gruppi di ricerca di Università come Pavia, Milano, Pisa, Ferrara e di istituti come il “Mario Negri”, cui si è aggiunto ultimamente anche l’Istituto Superiore di Sanità di Roma, per ricerche comuni sulla malattia di Alzheimer e altre demenze. Pochi posti in Europa e nessun altro in Italia possono vantare una simile ricchezza di materiale di studio come quello accumulato ad Abbiategrasso, che oltretutto presenta la caratteristica unica di provenire da persone che sono state seguite nel tempo e rivalutate più volte, i cui dati sono - nel pieno rispetto della privacy, ovviamente - correlabili con i reperti biologici», ha precisato il dottor Ceretti.

Il sostegno alla Fondazione “Golgi Cenci” da parte del Rotary Morimondo Abbazia proseguirà anche quest’anno, assicurano il presidente del Club Maurizio Arceri e l’animatore di Historica Lino Ciprandi, in occasione della 11^ edizione del raduno di auto d'epoca già programmato per il il mese di settembre 2024. «La destinazione concreta di eventuali proventi verrà decisa in seguito – spiega il presidente Arceri -, ma sarà comunque sempre finalizzata all'avanzamento dell’attività di ricerca sul cervello e allo studio della malattia di Alzheimer che la Fondazione porta avanti ormai da anni».

Negli anni scorsi, infatti, non va dimenticato che, sempre grazie alla raccolta fondi poste in essere tramite i vari service che organizza durante l’anno sociale, il Rc Morimondo ha contribuito anche ad acquistare un tomografo per cellule cerebrali, che ha implementato la strumentazione d’avanguardia già a disposizione dell’istituto