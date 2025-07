AbbiateArte: giovani talenti in mostra al Castello

Creatività

Nel fine settimana nei sotterranei del maniero Visconteo

La creatività protagonista in città. Tutto pronto per AbbiateArte 2025, la mostra abbiatense organizzata dalla Consulta Giovani in collaborazione con l’Assessorato alle politiche giovanili che vede protagonisti i giovani artisti del territorio. Un'opportunità incredibile per talenti dai 16 ai 30 anni, attivi nell'ambito delle espressioni artistiche nelle sue varie forme, quali fotografia, pittura, poesia, scultura, arti visive e multimedialità, di mostrare la propria creatività.

Giunta alla sua settima edizione, quest’anno la mostra si terrà da oggi, venerdì 18 luglio, fino a domenica 20 luglio nei sotterranei del Castello Visconteo di Abbiategrasso, dove sarà possibile visitare le opere esposte. Ingresso libero.

Presentazione degli artisti

Il vernissage, è previsto per questa sera, venerdì 18 luglio, alle 18: per l’occasione, verranno presentati tutti gli artisti partecipanti e verrà ufficialmente inaugurata la mostra, permettendo così a tutti i visitatori di esplorare le creazioni artistiche e di immergersi nell'atmosfera suggestiva del Castello Visconteo.

“La Consulta Giovani è lieta di offrire, ormai da diversi anni, un'opportunità ai giovani artisti di esprimere il proprio talento. L’arte non è solo una manifestazione materiale, ma anche immateriale, e questo concetto trova forma nelle opere esposte. Anche quest’anno saranno protagoniste sculture, fotografie, poesie e opere cinematografiche. Invitiamo tutti a partecipare all’evento!” ha sottolineato il presidente della Consulta, Andrea Pusterla.

A concludere AbbiateArte sarà la proiezione speciale di due cortometraggi, realizzati da giovani film maker lombardi nella sezione cinematografica dedicata al tema “l’Io e lo sguardo”, novità all’interno del programma dell’evento rispetto alle edizioni precedenti, prevista per domenica a partire dalle 21 all’Annunciata.