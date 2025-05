"Abbiate Guitar Festival” fa il bis

Dopo la prima edizione svoltasi tra febbraio e marzo del 2024, tutto pronto per l’esordio della seconda edizione dell'Abbiate Guitar Festival, rassegna dedicata al repertorio per e con chitarra, sempre con musicisti di alto livello, italiani e stranieri. Abbiategrasso cuore pulsante di questa iniziativa, una finestra aperta su un repertorio di nicchia ma di grande valore.

Il festival si svolgerà nella Sala Consiliare del Castello Visconteo nelle date di domenica 18, 25, e venerdì 30 maggio e comprenderà tre concerti gratuitamente offerti al pubblico, in forma di parte dell’800MusicaFestival che è giunta alla diciassettesima edizione.

Preludi giovanili col Maffeis Lab

Tali concerti saranno preceduti da alcuni preludi giovanili, in cui si esibiranno giovani del Laboratorio Musicale Maffeis, realtà molto nota in città, d’intesa con il Maestro Michele Fagnani. L’evento è realizzato con la direzione artistica di Marco Battaglia per conto dell’Associazione 800 Musica, che ha alle spalle una notevole attività di organizzazione di eventi sia all’estero che in Italia anche con Enti tra cui Regione Lombardia e il Comune di Milano, e ha realizzato, con ampio successo, principalmente sedici edizioni dell’annuale ‘800MusicaFestival e sette del Milano Classical Guitar Festival.

«La riconferma significa che la prima edizione ha riscosso curiosità e interesse, con questa seconda edizione vorrei approfondire il discorso e consolidare l’appuntamento. Il festival è una proposta culturale di alto livello, con musica di nicchia, approvata dal pubblico presente nelle tre serate dello scorso anno» precisa il direttore artistico.« Un approccio differente, che ha permesso di avere un contatto con la musica dell’Ottocento e non solo, un percorso storico vissuto attraverso la musica» ha affermato il sindaco Cesare Nai, grande estimatore dell’edizione 2024.

Performance di qualità

Anche quest’anno saranno tre le proposte che Battaglia porterà al Castello: «Unico dubbio il fatto che quest’anno le serate, tranne l’ultima, si svolgeranno di domenica e con il bel tempo si rischia di vanificare lo sforzo, ma sono sicuro che chi ama questo genere di proposta non esiterà a venirci a vedere e ascoltare qualcosa di veramente unico e originale, che sarà arricchito anche dai giovani talenti del Maffeis - aggiunge Battaglia - Anche quest’anno il cartellone è particolarmente ricco, per gli appassionati ma anche per chi vuole avvicinarsi per la prima volta, saranno performance di grande spessore».

La kermesse è all’interno della rassegna «Restate in città». Si parte domenica sera alle 21 con «Musica dall’età Napoleonica al risorgimento» con Marco Battaglia; si prosegue il 25 maggio con «Dal classicismo al tardo romanticismo», protagonista l’artista americano Mesut Ozgen; il sipario calerà il 30 maggio con «Due voci e le sei corde nei salotti dell’800» con il Trio Rimembranze.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.abbiategrassodavivere.it