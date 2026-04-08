Abbiate futuro: il confronto sulle opportunità per i giovani

Un talk show dedicato alle opportunità per i giovani dove si parlerà di lavoro, trasporti e impresa

Quale futuro attende i giovani che scelgono di restare a vivere nell’abbiatense? Tra la precarietà del mercato del lavoro, le croniche difficoltà dei collegamenti ferroviari con Milano e la sfida di mettersi in proprio, il percorso verso l’autonomia sembra oggi più che mai in salita.

Un tavolo di confronto sul futuro

Per rispondere a queste domande confrontandosi su questi temi, il Movimento 5 Stelle Abbiategrasso organizza l’incontro pubblico dal titolo “Abbiate Futuro”, che si terrà giovedì, 16 aprile 2026 alle 20.45 nella Sala Consiliare di Abbiategrasso. L’evento sarà trasmesso anche in diretta sulla pagina Facebook “Movimento 5 stelle – Abbiategrasso”.

L’incontro, presentato da Davide Bartolomeo (Rappresentante M5S Magentino Abbiatense) e moderato da Gianluigi Mussi (Referente Giovani M5S Magentino Abbiatense), si configurerà come una tavola rotonda dinamica volta a mettere a confronto diverse visioni politiche e professionali, fare un quadro della situazione e le prospettive future.

Gli ospiti

Fabio Baroni (HR Assistant), Alessio Benassi (Segretario Gioventù Nazionale Valle del Ticino), Roberto Bonasegale (Funzionario FIOM CGIL), Andrei Lacanu (Capogruppo Partito Democratico), Federico Veronelli (Presidente Italia Viva Abbiategrasso) e Marco Zerbino (Membro Comitato Politiche Giovanili M5S) daranno vita ad uno scambio trasversale su tutti i temi della serata (Lavoro, Trasporti, Impresa), portando ciascuno la propria esperienza specifica.

Il format della serata non prevede relazioni separate, ma un dibattito corale: ogni ospite interverrà su ognuno dei tre pilastri della “triade”, garantendo un dialogo che metta a nudo i problemi reali di chi oggi è under 36.

“L’obiettivo è analizzare a fondo i problemi reali dei giovani: dal costo degli abbonamenti ferroviari alla giungla dei contratti precari, fino alla burocrazia che frena chi ha un’idea d’impresa – spiegano gli organizzatori della serata – Vogliamo che la politica dia risposte chiare e concrete, non semplici slogan.”

La cittadinanza, e in particolare le nuove generazioni, sono invitate a partecipare per porre domande e condividere le proprie esperienze.