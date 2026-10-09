Abbiate Fast : quarta edizione ricca di novità

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Quest’anno sarà una Abbiate Fast ricca di novità. Gli ultimi preparativi prima della partenza della camminata ludico motoria in centro città. L’appuntamento con la quarta edizione è per domenica, 11 ottobre 2026, con ritrovo alle 9.30 al Castello di Abbiategrasso. Inizio gare dalle 11. Ci saranno cinque partenze e altrettanti percorsi differenti, di cui tre riservate ai bambini, una ai camminatori e una a chi vuole correre più o meno forte.

I differenti percorsi

La prima gara in programma è la Baby Fast, riservata ai più piccoli (1 – 3 anni) che dovranno percorrere la «sorprendente» distanza di 40 metri

La seconda gara in programma è la Mini Fast, riservata ai ragazzi e ragazze tra i 4 e gli 8 anni. Il percorso per questa gara consiste in un giro completo attorno al castello per un totale di circa 350 metri (nel caso in cui un genitore volesse seguire il proprio figlio, lo può fare a piedi). La terza gara in programma è la Junior Fast, riservata ai ragazzi e ragazze con età tra i 9 e i 14 anni: il percorso per questa prova è di circa 900 metri, la prima parte su pavé e la seconda all’interno del parco della fossa. Anche in questo caso, se un genitore volesse accompagnare il figlio, trattandosi di minorenni, è libero di farlo. La quarta gara è riservata a runner di qualsiasi livello. Gli atleti dovranno completare due giri completi del percorso per un totale di 5.1 chilometri. Quinta e ultima gara in programma il Giro Inclusivo, riservato a tutti i non atleti che semplicemente vogliono farsi un giretto magari accennando un tentativo di corsetta. Il percorso di questa «gara» è lo stesso dell’Abbiate Fast, ma i partecipanti faranno un solo giro per un totale di poco più di 2,5 chilometri.

Per aprire una scuola di atletica

L’iscrizione è a offerta libera e tutto il ricavato verrà usato per finanziare l’apertura di una scuola di atletica in città gestita dal coach e organizzatore della corsa Fabio De Angeli con sede nell l’IIS Alessandrini di Abbiategrasso.