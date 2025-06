Abbattute otto grandi querce

23Otto grandi querce sono state abbattute nei giorni scorsi in via Parini a Inveruno, nella zona del vecchio campo sportivo.

Tagliate otto grandi querce in via Parini

La notizia ha suscitato malumore tra i cittadini e dispiacere, soprattutto fra i residenti della via, abituati a vedere quelle querce con i loro rami pieni di foglie che facevano notevole ombra nella giornate più calde. In molti si sono chiesti se invece di un intervento così radicale non fosse stato possibile attuare un contenimento strutturale, una potatura mirata così da salvare le piante. Altri cittadini hanno sottolineato che gli alberi vanno salvaguardati e curati perché sono fonte di ossigeno e quindi vita per tutti.

Fonte di pericolo a causa delle dimensioni

Le piante si trovavano a lato strada e costituivano il confine di una proprietà privata. Purtroppo a causa dell’incuria protratta negli anni le loro dimensioni erano diventate pericolose. Dal Comune fanno sapere che i proprietari dell’area hanno presentato una relazione redatta da un agronomo in cui è spiegato la condizione delle querce, alcune delle quali troppo vicine alle abitazioni confinanti, e quindi fonte di pericolo a causa delle dimensioni raggiunte. La relazione dell’esperto ha ritenuto opportuno l’abbattimento, così a fronte della situazione che si era venuta a creare nel luogo, dal Comune è stata data l’autorizzazione al taglio delle piante.

La proprietà è tenuta a piantarne altrettante

Naturalmente, in base al Regolamento del verde, la proprietà dovrà provvedere alla messa a dimora di nuovi esemplari arborei nello stesso numero di quelle abbattute. Occorreranno anni prima che le nuove piante raggiungano le dimensioni di quelle eliminate ma importante è il ripristino della cortina verde esistente. E’ necessario poi averne cura.