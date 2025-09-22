Abbandono di rifiuti: intensificata l’attività di controllo della Polizia locale

La lotta contro l’abbandono dei rifiuti resta una sfida complessa per ogni Amministrazione comunale, spesso limitata negli strumenti di intervento. Nonostante ciò, il Comando di Polizia locale di Abbiategrasso ha conseguito risultati significativi negli ultimi due anni, grazie a un impegno costante sul territorio.

L’abbandono rifiuti ha anche un peso sul bilancio comunale che deve ripulire, quindi ricadute su tutti i cittadini onesti.

L’attività delle fototrappole

Nel 2024, tra agosto e dicembre, sono state sanzionate 25 persone in base all’articolo 56 del Regolamento Comunale che punisce l’abbandono dei rifiuti. Ben 23 multe sono state elevate nell’area verde delle case Aler di via Fratelli Cervi e via Fusè, grazie all’utilizzo delle fototrappole.

Più controlli più sanzioni

Il 2025 mostra dati ancora più rilevanti: da gennaio a oggi le contravvenzioni sono salite a 44, sempre nella medesima zona e con gli stessi strumenti di monitoraggio. Inoltre, nello stesso anno, la Polizia locale ha denunciato tre persone per abbandono di rifiuti speciali pericolosi.