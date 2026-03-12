Abbandono di rifiuti: individuate tre persone grazie alle telecamere

Altri tre autori di abbandoni di rifiuti sono stati identificati negli ultimi giorni grazie alle telecamere presenti sul territorio comunale di Bareggio.

In via San Carlo è stato individuato il responsabile di un abbandono di cartongesso, residente in un Comune limitrofo. In via Madonna Pellegrina, invece, identificati gli autori di altri due episodi. In un caso sono state abbandonate taniche vuote e nell’altro rifiuti domestici.

La Polizia Locale sta ora completando l’iter previsto dalla nuova normativa, che prevede la denuncia dei responsabili.

“Continua l’impegno della nostra Amministrazione, grazie alla Polizia Locale e alla dotazione tecnologica sia fissa sia mobile presente sul nostro territorio per contrastare questo malcostume – afferma il vicesindaco e assessore alla Sicurezza e Ambiente Roberto Lonati -. Siamo soddisfatti perché il nostro lavoro, di sensibilizzazione da un lato e di repressione dall’altro, sta dando i suoi frutti. Le segnalazioni di abbandoni, infatti, si sono notevolmente ridotte. L’attenzione, comunque, rimane alta soprattutto in alcune aree dove stiamo potenziando i controlli”.