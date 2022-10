Abbandona materiale edile in un'area privata: denunciato imprenditore

Aveva abbandonato materiale edile e scarti idraulici in una proprietà privata a Parabiago: la Polizia Locale ha denunciato un imprenditore.

Denunciato per abbandono di rifiuti. Accade a Parabiago grazie alla serrata attività di controllo del territorio da parte della Polizia Locale diretta dal Comandante Angelo Imperatori Antonucci. Ad essere denunciato un imprenditore.

Lo scorso settembre il Comando di Polizia Locale aveva ricevuto numerose segnalazioni relative a un ingente abbandono di rifiuti speciali costituito da scarti di materiale edile e di lavorazione idraulica, depositato in area privata. Dopo aver convocato la proprietà per i primi accertamenti del caso relativamente ai fatti accaduti, gli Agenti del Comando di via Santa Maria, hanno avviato le indagini per individuare il presunto responsabile dell'abbandono di rifiuti: un imprenditore titolare di un'impresa edile operante nella provincia di Milano, che è stato deferito a piede libero alla Procura della Repubblica per il reato di cui al Decreto Legislativo n.152/2006 (Abbandono o deposito di rifiuti non pericolosi).

La soddisfazione dell'assessore

Come imposto dalla normativa di riferimento, la PG operante ha dettato prescrizioni all’indagato al fine di interrompere il reato, preservando le matrici ambientali interessate dall’abbandono di rifiuti speciali non pericolosi.