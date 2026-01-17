A9 Lainate-Como-Chiasso chiusure notturne per trasporti eccezionali

Riguardano i tratti di Como Centro-Chiasso e Lago di Como-allacciamento A59.
A9 Lainate-Como-Chiasso: chiusure notturne
Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire il transito di trasporti eccezionali, dalle 22 di martedì 20 alle 5 di mercoledì 21 gennaio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
- sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero;
- sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate. In considerazione delle suddette chiusure, lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso.
Si precisa che, per chi proviene dalla Tangenziale di Como, sarà regolarmente transitabile il ramo di allacciamento sulla A9.
Gli itinerari alternativi consigliati
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
- per la chiusura del tratto Como Centro-Chiasso, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;
- per la chiusura del tratto Lago di Como-allacciamento A59 Tangenziale di Como, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 a Fino Mornasco;
- per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Lainate: Fino Mornasco;
- per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Chiasso, seguire le indicazioni per Chiasso lungo la viabilità ordinaria
Costanti aggiornamenti sulla viabilità sul sito di Autostrade. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.