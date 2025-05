A9 Lainate-Como-Chiasso: chiuso per una notte il tratto allacciamento A8 Milano-Varese-Origgio verso Como/Chiasso

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22 di lunedì 19 alle 5 di martedì 20 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento A8 Milano-Varese e Origgio, verso Como/Chiasso.

A9, chiusi anche i rami di allacciamento

Contestualmente, saranno chiusi i rami di allacciamento che dalla A8 Milano-Varese, con provenienza Milano e Varese, immettono sulla A9 in direzione Como/Chiasso.

Ecco i percorsi alternativi consigliati

In alternativa si consigliano i seguenti percorsi:

per chi proviene da Milano, anticipare l'uscita allo svincolo di Lainate Arese e percorrere la SP300, via per Caronno, via Trattati di Roma verso Garbagnate Milanese, SP233 Varesina in direzione Caronno Pertusella-Origgio ed entrare in A9 allo svincolo di Origgio; chi supererà lo svincolo di Lainate Arese dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A9 verso Varese, dove potrà uscire a Legnano, percorrere la viabilità ordinaria: via Marco Polo verso Rescaldina, SP527 Bustese in direzione Uboldo-Origgio ed entrare in A9 in direzione Chiasso allo svincolo di Saronno;

per chi proviene da Varese, anticipare l'uscita allo svincolo di Castellanza, percorrere la SP 527 Bustese verso Rescaldina-Origgio ed entrare in A9 allo svincolo di Saronno verso Chiasso; chi supererà lo svincolo di Castellanza dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 verso Milano, dove potrà uscire a Lainate, percorrere la viabilità ordinaria: SP 300, via per Caronno, via Trattati di Roma verso Garbagnate Milanese, SP233 Varesina in direzione Caronno Pertusella-Origgio ed entrare in A9 in direzione Chiasso allo svincolo di Origgio.