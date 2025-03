Previsti due cantieri nei prossimi giorni lungo l'autostrada A9.

A9 e cantieri: le chiusure lungo la tratta autostradale

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 21:00 di giovedì 13 alle 5:00 di venerdì 14 marzo, sarà chiuso lo svincolo di Uboldo, in entrata verso Lainate e in uscita per chi proviene da Como.

In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli:

in entrata verso Lainate: Origgio;

in uscita per chi proviene da Como: Saronno.

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di sostituzione della segnaletica verticale, dalle 21:00 di giovedì 13 alle 5:00 di venerdì 14 marzo, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

-sarà chiusa l'entrata di Fino Mornasco, verso Lainate;

-sarà chiusa l'entrata di Lomazzo nord, verso Lainate.

In alternativa si potrà utilizzare l'entrata di Fino Mornasco o di Lomazzo nord, a seconda delle chiusure in atto nel corso della notte.