Poco dopo le 14, sulla A8 Milano-Varese è stato riaperto il tratto compreso tra il bivio con la A9 e Lainate in direzione Milano precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 9.

A8: riaperta l'autostrada dopo il maxi incidente

Resta chiuso sulla A9 l'allacciamento con la A8 provenendo da Como in direzione Milano. Pertanto, chi da Como è diretto verso Milano, dovrà uscire e rientrare a Legnano.

Attualmente il traffico transita su due corsie in entrambe le direzioni e si registrano 4 km di coda in A8 verso Varese e 5 km sulla A9 in corrispondenza del bivio con la A8 in direzione Milano. Sul luogo dell’evento, il personale della Protezione Civile della Lombardia e del tronco di Milano di Aspi sta distribuendo acqua agli utenti in viaggio.