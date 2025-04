Una chiusura annullata e due invece previste nei prossimi giorni lungo le autostrade A8 e A9.

A8 e A9, aggiornamento delle chiusure previste questa settimana

Sulla A8 Milano-Varese è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Lainate Arese e l'allacciamento con la A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Varese, che era prevista dalle 22:00 di giovedì 3 alle 5:00 di venerdì 4 aprile.

Di conseguenza, sarà regolarmente aperta l'area di servizio "Villoresi est" e aperta anche l'entrata di Lainate verso Varese.

Rimangono confermate, come da programma, le chiusure previste dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 2, alle 5:00 di giovedì 3 aprile, sulla A8 Milano-Varese e sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza:

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso lo svincolo di Lainate Arese, in entrata verso Milano.

In alternativa si consiglia di percorrere la SP300-SP 101 verso Rho, la SS33 del Sempione verso Milano, immettersi sul Raccordo Fiera Milano (R37) verso Monza ed entrare in A8 attraverso il nodo Fiera Milano;

-sarà chiuso lo svincolo di Lainate, in uscita per chi proviene da Varese.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Legnano, al km 16+300 della stessa A8.

Chi proviene da Chiasso, potrà uscire allo svincolo di Uboldo, al km 13+900 della A9 Lainate-Como-Chiasso;

-sarà chiusa l'area di servizio "Villoresi ovest", situata nel tratto compreso tra Lainate e Milano nord, verso Milano.

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso:

-sarà chiuso, per chi proviene da Como, il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.

In alternativa si consiglia di anticipare l'uscita allo svincolo di Uboldo, al km 13+900 della A9, percorrere la viabilità ordinaria: SP233 verso Caronno-Garbagnate- Arese-Baranzate, entrare sulla A52 Tangenziale nord allo svincolo di Baranzate verso Rho e immettersi poi sulla A8 attraverso il nodo Fiera Milano.

Chi supererà lo svincolo di Uboldo, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 verso Varese, dove potrà uscire a Legnano, percorrere via Papa Giovanni XXIII- via Cadorna in direzione Cerro, SS33 del Sempione in direzione Parabiago-Nerviano- Rho, proseguire sul Raccordo Fiera Milano (R37) in direzione Monza e immettersi in A8 attraverso lo svincolo Fiera Milano.