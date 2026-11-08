A Villa Burba confronto sul processo Hydra in corso a Milano

L’Assessorato alla Legalità, coordinato da Nicola Violante, propone un momento di riflessione sui temi legati al processo Hydra in corso a Milano: Rho non ha dimenticato le sensazioni suscitate dagli arresti dell’autunno 2022 e l’Amministrazione comunale continua a ribadire la volontà di contrastare il serpeggiare di logiche mafiose sul territorio.
Il dibattito
Il convegno ha come titolo “La società civile contro le mafie – L’importanza della partecipazione al processo Hydra”, proprio per ribadire il coinvolgimento del territorio e di quanti in questa città proseguono il lavoro quotidiano per costruire legalità.
L’appuntamento è giovedì 12 novembre nella Sala Convegni di Villa Burba, in corso Europa 293, alle 21.00. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Andrea Orlandi e dell’Assessore alla Legalità Nicola Violante, interverranno Elena Simeti, responsabile beni confiscati per UCAPTE e Libera Masseria; Lorenzo Rotella, presidente del Comitato bene comune di Abbiategrasso; Vicenzo Moriello, Spi CGIL Lombardia. Modera in confronto Pietro Basile, referente provinciale Libera Milano.
“L’evento nasca d’intesa con Libera Milano, con cui collaboriamo costantemente – spiega l’assessore Nicola Violante – Come sempre ricorda il Sindaco, a Rho la mafia c’è ma Rho c’è contro la mafia. Vogliamo ribadirlo e testimoniarlo, affrontando i temi che stanno emergendo durante le udienze del processo Hydra. La società civile non dimentica gli arresti avvenuti sul nostro territorio e anche il mondo economico non nasconde i suoi timori: vogliamo parlarne apertamente, abbattendo il muro del silenzio. Vogliamo continuare a costruire insieme una società libera dai condizionamenti della criminalità organizzata”.