A Villa Burba confronto sul processo Hydra in corso a Milano

Una serata di riflessione sulla presenza delle mafie e sulla reazione della società civile

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L’Assessorato alla Legalità, coordinato da Nicola Violante, propone un momento di riflessione sui temi legati al processo Hydra in corso a Milano: Rho non ha dimenticato le sensazioni suscitate dagli arresti dell’autunno 2022 e l’Amministrazione comunale continua a ribadire la volontà di contrastare il serpeggiare di logiche mafiose sul territorio.

Il dibattito

Il convegno ha come titolo “La società civile contro le mafie – L’importanza della partecipazione al processo Hydra”, proprio per ribadire il coinvolgimento del territorio e di quanti in questa città proseguono il lavoro quotidiano per costruire legalità.

L’appuntamento è giovedì 12 novembre nella Sala Convegni di Villa Burba, in corso Europa 293, alle 21.00. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Andrea Orlandi e dell’Assessore alla Legalità Nicola Violante, interverranno Elena Simeti, responsabile beni confiscati per UCAPTE e Libera Masseria; Lorenzo Rotella, presidente del Comitato bene comune di Abbiategrasso; Vicenzo Moriello, Spi CGIL Lombardia. Modera in confronto Pietro Basile, referente provinciale Libera Milano.