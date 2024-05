A San Paolo nasce il primo gruppo di controllo di vicinato

Sarà attivato oggi, martedì 28 maggio, il primo gruppo di controllo di vicinato residenziale nel quartiere San Paolo di Legnano.

Il controllo di vicinato sbarca al quartiere San Paolo

L'avvio del nuovo gruppo, che avrà come dorsale via Sardegna e si diramerà in alcune strade laterali quali via Parma e via Abruzzi, è previsto per le 18 proprio in quest'ultima via, alla presenza dell'assistente civico del Comune di Legnano Enzo Tesoro e dei tre coordinatori. Si tratta del 29esimo gruppo residenziale attivato in città, 14 quelli commerciali attivi.

Per far conoscere il progetto di sicurezza partecipata e l'intento di estenderlo al quartiere, l'Amministrazione comunale, il Comando di Polizia Locale e l'associazione Controllo di vicinato hanno organizzato un incontro pubblico che si terrà giovedì 30 maggio alle 20.45 all’auditorium della scuola Montalcini di via Parma. Saranno presenti l'assessore alla Quotidianità Monica Berna Nasca, il comandante della Polizia Locale Daniele Ruggeri ed Enzo Tesoro.

A gennaio si era tenuto un incontro preliminare

A gennaio c'era stato un incontro preliminare con i cittadini del quartiere, nel corso del quale era stato illustrato il funzionamento dei gruppi di controllo di vicinato. Tesoro aveva spiegato che si tratta di un progetto sociale di prevenzione per promuovere la sicurezza urbana, con buone pratiche di condivisione e solidarietà, con l’obiettivo di aiutare a prevenire e ridurre i crimini di strada e i reati predatori con la partecipazione attiva dei cittadini e la cooperazione delle forze dell’ordine. In concreto si crea un gruppo whatsapp, con il supporto di Tesoro, in cui i residenti che hanno aderito alla proposta annotano le varie segnalazioni (riguardanti esclusivamente la sicurezza e il decoro urbano) che poi il referente del gruppo deve girare alla Polizia Locale tramite Telegram. Se un cittadino rileva una situazione di minaccia sul territorio deve comunque chiamare il 112 e poi informare la chat dell’accaduto. I coordinatori dei vari gruppi sono a loro volta collegati tra loro via chat, in modo da potersi scambiare informazioni utili che impattano su tutto il territorio cittadino.

Nella foto di copertina: l'assessore alla Quotidianità Monica Berna Nasca e l'assistente civico del Comune di Legnano Enzo Tesoro