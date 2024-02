A San Giorgio su Legnano la prima via intitolata ad una donna

Una via viene intitolata in onore della levatrice Gabriella Consorti. Si tratta della prima dedicata ad una donna a San Giorgio su Legnano.

Negli scorsi giorni l’Amministrazione comunale ha deciso di intitolare la nuova via del paese alla cittadina sangiorgese Gabriella Consorti venuta a mancare nel 2007. Si tratta della strada che fa da proseguimento a via don Bosco dopo l’incrocio con via Marzabotto:

«Gabriella Consorti è nata nel 1929 ed è diventata ostetrica all’Istituto Mangiagalli. – raccontano i parenti – Negli anni 50 si è trasferita a San Giorgio diventando la levatrice del territorio. In questi anni molte nascite avvenivano ancora a casa e Gabriella seguiva le donne incinte prima, durante il travaglio e il parto e anche successivamente fornendo ottimi consigli per il nascituro. Per decenni ha fatto nascere gran parte dei sangiorgesi (e non solo). Veniva chiamata a qualsiasi ora e in sella alla sua bicicletta, anche nei periodi freddi invernali di notte, si recava ad assistere e a gestire anche più chiamate contemporaneamente. Ancora oggi viene ricordata per la sua disponibilità, gentilezza e per l’umanità dimostrata. Una sola parola: Passione».