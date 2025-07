"A Rho un gesto di grande umanità. Grazie all'Arma e al Soroptimist per questa iniziativa di civiltà"

SERVIZI

L'onorevole Fabrizio Cecchetti ha commentato l'apertura dello spazio riservato alle vittime di violenza nella caserma dei Carabinieri di Rho

L'onorevole Fabrizio Cecchetti rhodense della Lega e Segretario dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati ha commentato l'apertura dello spazio riservato alle vittime di violenza, realizzato grazie alla collaborazione tra l'Arma dei Carabinieri e il Soroptimist International d'Italia, con il contributo dei Club Milano Fondatore e Milano alla Scala.

"Un gesto che vale più di tante parole"

"Nella mia città, è stato compiuto un gesto che vale più di tante parole. La nuova stanza 'Tutta per sé' all'interno della caserma dei Carabinieri di Rho è molto più di un locale allestito: è un abbraccio concreto a tutte quelle donne e minori che trovano il coraggio di denunciare abusi e violenze. Un luogo sicuro, dove nessuno si sentirà più solo".

Iniziative come questa fanno onore alle nostre istituzioni

"Iniziative come questa fanno onore alle nostre istituzioni e al tessuto sociale della città - aggiunge Cecchetti - perché dimostrare che si può fare rete e dare risposte vere a chi chiede aiuto. Ringrazio l'Arma per la sensibilità e la dedizione quotidiana, così come il Soroptimist per il prezioso impegno. Spero che questa esperienza virtuosa venga estesa anche ad altri Comuni della Lombardia".