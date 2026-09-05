A Rescaldina il calcio dà il via ai nuovi campi

Con il torneo giovanile inaugurati i due nuovi campi da calcio a 5 in sintetico. Sport Più e Comune: "Investimento sui giovani e sui valori dello sport"

È stato un calcio d’inizio nel senso più autentico del termine quello che oggi, sabato 5 settembre, ha sancito l’inaugurazione dei due nuovi campi da calcio a 5 in erba sintetica dello Sport Più Center Melzi di Rescaldina.

Inaugurazione

A dare il primo calcio simbolico ai nuovi terreni di gioco sono stati i giovani protagonisti del torneo inaugurale, aperto dalla sfida tra i Primi Calci di Pro Vercelli e Folgore Caratese, due società professionistiche che militano in Serie C. Un modo concreto e significativo per inaugurare i nuovi spazi: non con una semplice cerimonia, ma attraverso lo sport, i suoi protagonisti più giovani e quei valori di condivisione e partecipazione che rappresentano il cuore del progetto.

A dare il calcio di inizio alla sfida, l’Assessore allo Sport del Comune di Rescaldina Gianluca Crugnola.

«L’inaugurazione di questi nuovi campi rappresenta un investimento concreto e congiunto nello sport e nei nostri giovani. Vogliamo offrire strutture di qualità che favoriscano non solo la pratica sportiva, ma anche l’incontro, il rispetto delle regole e la crescita personale. Questo impianto sarà un luogo dove creare occasioni di socializzazione e benessere. Ringrazio quanti hanno contribuito alla realizzazione di questo importante progetto per la nostra città». GUARDA LA GALLERY (3 foto) ← →

La realizzazione dei due nuovi campi rappresenta un intervento importante per lo Sport Più Center Melzi e per l’offerta sportiva del territorio, nato dalla collaborazione tra Sport Più e Comune di Rescaldina. Un investimento che mette al centro non soltanto la possibilità di praticare calcio in uno spazio dedicato, ma anche la dimensione educativa e sociale dello sport.

«Da sempre crediamo nel valore educativo e didattico dello sport – spiega il presidente di Sport Più Stefano Colombo – e il fatto di rinnovare costantemente gli impianti dove si svolgono le attività va per noi di pari passo con quello che crediamo sia il senso vero dello sport, diffuso, accogliente e per tutti».

I nuovi campi, realizzati con erba sintetica di ultima generazione dalla Ditta Treotto srl di Cinisello Balsamo, diventano così uno spazio a disposizione delle attività sportive e delle tante persone che vivono il centro, con particolare attenzione alle nuove generazioni. Un luogo nel quale allenarsi, confrontarsi e condividere la passione per il calcio, ma anche un’occasione per stare insieme attraverso lo sport.

Sono proprio questi i valori che la giornata di oggi ha voluto mettere in evidenza: lo sport come strumento di educazione, inclusione, rispetto e socialità, con i nuovi campi che diventano un ulteriore spazio nel quale questi principi possono tradursi concretamente.

I nuovi campi sono infatti ora a disposizione di chi vuole vivere il calcio e lo sport in prima persona.

L’inaugurazione si è quindi trasformata in una giornata di calcio vissuta insieme, con i giovani atleti protagonisti e i nuovi campi al centro dell’attenzione, ma anche con la possibilità di provare diversi sport vissuti e giocati, come il Tennis con l’Open day della Tennis Team Polia e di Ginnastica Ritmica, oltre ai Tornei ed eventi legati al mondo del “pallone” che resta il protagonista di questo weekend con una fitta

serie di partite ed eventi coordinati dall’ASD Marnate Gorla che, insieme alla Carcor di Rescaldina, utilizza il Centro per la propria attività