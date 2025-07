centro greppi

Il 25 luglio è una data importante, una occasione di incontro e impegno che riprende il gesto semplice e potente della “Pastasciutta Antifascista” offerta ai compaesani dalla famiglia Cervi nel 1943.

A Pero la prima "Pastasciutta antifascista" con l'Anpi

In quel giorno ci fu l’arresto di Mussolini e quella che sembrava la caduta del fascismo. In tutta Italia esplose la gioia degli antifascisti e si gettarono i semi della lotta di Resistenza. Quest’anno ANPI Pero “Onorina Brambilla” e l’associazione Unità per Pero, confermando la comune adesione ai valori della Resistenza e della Costituzione, hanno deciso di portare questa tradizione anche a Pero ed hanno organizzato la serata che si è tenuta lo scorso venerdì 25 luglio al Centro Greppi di Pero. In questo 2025, inoltre, si celebra anche l’80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo e della fine della guerra. Mai come oggi, con ciò che accade nel mondo, il filo conduttore non può che essere la Pace. In questo spirito gli organizzatori hanno deciso di sostenere i progetti di Emergency, in special modo nello scenario della Striscia di Gaza, dove si sta consumando un massacro immane contro i palestinesi.

La raccolta fondi per Emergency

La partecipazione è stata notevole ed ha consentito di raccogliere ben 600 euro per la donazione ad Emergency. Nel corso della serata, oltre agli organizzatori, hanno preso parola Ayman Kobary, per Emergency, Walid Barakat, attivista italo/palestinese, e Michela Palestra, Consigliera Regionale di Movimento Patto Civico Lombardia. Ringraziamo i cittadini intervenuti e tutti i volontari che hanno reso possibile questa iniziativa. L’appuntamento si replicherà senz’altro l’anno prossimo.